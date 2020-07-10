Джакарта, , 14:51 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что Верховный комиссар ООН по делам беженцев собирает данные о беженцах-рохинджа, добравшихся до индонезийской провинции Ачех, сообщает Sindonews.

«Процесс регистрации беженцев-рохинджа продолжается. До 10 июля в ООН зарегистрировали 90 мигрантов», — отметила Ретно Марсуди.

«Мы также продолжаем уделять внимание материально-техническим и медицинским потребностям мигрантов», — добавила глава МИД Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Индонезиизаявила, что правительство пыталось привлечь граждан Китая в связи со случаями эксплуатации индонезийских граждан на китайских рыболовных судах некоторое время назад.

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