10 июля 2020 | Время чтения 4 мин

Чиновники-католики администрации Трампа с тревогой следят за участием президента во внутренней церковной дискуссии. Трамп решает свои политические задачи, однако его действия влияют на ситуацию в Католической церкви США. Сам того не желая, он как бы выступает в роли нового Лютера.

Станислав Стремидловский, , 14:49 — REGNUM Американские католики решили предупредить президента США Дональда Трампа, что он идет куда-то не туда. Влиятельный американский католический портал Catholic News Agency (CNA) выступил с публикацией, выстроенной на основе бесед с сотрудниками-католиками Белого дома, пожелавшими остаться неизвестными. Обычно католические издания не прибегают к цитированию анонимов, но тут, видимо, припекло.

Иван Шилов © ИА REGNUM

«Чиновники администрации Трампа заявили, что они были разочарованы недавними твитами президента, возвышающими спорных католических персоналий, — пишет CNA. — В последние недели твиттер-аккаунт президента США одобрительно цитировал двух личностей, которые имеют поляризованную репутацию среди католиков: бывшего апостольского нунция в Соединенных Штатах архиепископа Карло Марии Вигано и полемиста Тейлора Маршалла. Оба они публично поддерживают президента, но больше известны своей критикой церковного начальства, чем взглядами на светскую политику. Высокопоставленные сотрудники администрации сообщили нам, что решение приподнять Вигано и Маршалла противопоставило Белый дом американским епископам и расстроило некоторых чиновников-католиков. По их словам, «это ставит тех из нас, кто заботится о Церкви и работе, которую мы здесь делаем, в затруднительное положение». Как отметил один из чиновников, «я верю в то, что делаю, и верю, что это важно для католика. Но я трачу достаточно времени на простую защиту этой простой предпосылки — и я не хочу иметь дело с безумным «католическим «Твиттером».

Другой высокопоставленный сотрудник, который принимает участие в еженедельных встречах с президентом в Овальном кабинете, рассказал, что Трамп считает, будто он не был поддержан американскими епископами в ответ на предпринимаемые усилия в продвижении религиозной свободы. Поэтому стратеги Белого дома призвали его добиваться голосов католиков, которые ориентируются на Маршалла и Вигано. Предположительно, за всем этим стоит фигура Дэна Скавино, заместителя главы администрации по коммуникациям и директора по блогам Трампа. Он действует в рамках широких усилий «по разжиганию энтузиазма среди самых ярых сторонников президента с помощью социальных сетей». Ранее Трамп рассчитывал на епископат. Перелом произошел после визита президента и его супруги 2 июня в церковь Святого Иоанна Павла II. «Он не понимает, почему епископы с ним не работают в деле религиозной свободы, он был зол», — говорит один из чиновников. Напомним, что тогда вашингтонский архиепископ Уилтон Грегори выступил с резкой критикой визита президентской четы, назвав его «предосудительным» и «манипулятивным», а также нарушением «наших религиозных принципов».

Трамп прав, когда предъявляет свои претензии епископату Католической церкви в США, если исходить из политической логики заключения сделок. Действительно, президент во внутренней повестке во многих вопросах пошел навстречу католикам. Он назначал консервативных юристов в Верховный суд США и другие суды, активно поддерживал движения в защиту жизни и против абортов, неоднократно высказывался в интересах американских христиан. Во время буйства эпидемии коронавируса в стране Трамп в середине апреля провел онлайн-совещание с католическими лидерами и педагогами, причем среди более 600 участников совещания хватало епископов и кардиналов. Комментируя предстоящие президентские выборы, Трамп выразил надежду, что «все выйдут и проголосуют, и сделают то, что они должны сделать». Иначе, если он потерпит поражение, «у вас будет совсем другая Католическая церковь», предупредил президент участников совещания. Следует сказать, что он честно выполнил свою часть сделки и был в полном праве рассчитывать на ответную любезность.

Однако дело в том, что Католическая церковь в США — это не обычная политическая организация или бизнес-структура. Она является частью глобального сообщества, а ее руководящий центр находится на римской площади Святого Петра, а не по адресу Пенсильвания-авеню, 1600. Американский епископат не может идти вопреки позиции Святого престола, которую неоднократно высказывал папа Римский Франциск, критиковавший воззрения Трампа на мигрантов и бедных. Помимо того, Ватикан и Белый дом кардинально расходятся во взглядах на проблему Китая. Создаваемая президентом США поляризация американского общества, понятная с точки зрения партийной логики, противоречит самому духу католического строительства, который настроен на инклюзивное вовлечение всех слоев, групп и классов, согласование и интеграцию различных элементов. При этом Католическая церковь в США сегодня вынуждена реагировать не только на внешние светские вызовы, включая нынешние политические протесты, но и на внутреннюю полемику, которую инициируют противники папы Франциска.

В сентябре прошлого года понтифика уже спрашивали в контексте атак на него со стороны некоторых группировок американских католиков, не боится ли он нового раскола. Франциск ответил тогда, что нет, хотя считает этот путь не христианским. Но Католическая церковь в США на самом деле уже «глубоко разделена» и «раздроблена», подчеркивает преподающий в Филадельфии итальянский историк Массимо Фаджоли, по мнению которого идеологические разногласия, давно имеющие место в Соединенных Штатах, обострились в нынешний понтификат. Ряд католических экспертов допускают ситуацию, когда консервативные американские католики, выступающие против «захвата марксистскими активистами» США, значительно усилятся. А к чему это приведет? Безусловно, Трамп вряд ли в курсе нюансов католических разногласий и существующей церковной полемики, он решает простую задачу — переизбраться и продолжить делать Америку снова великой. Но его тактическая поддержка «партизанских групп» делает президента своего рода новым Лютером для Католической церкви в США.