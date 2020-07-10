Сухум, , 15:25 — REGNUM Президент Абхазии Аслан Бжания, который также является главнокомандующим вооруженными силами республики, 10 июля посетил полигон «Цабал», где наблюдал за совместными российско-абхазскими военными учениями. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

«Все прошло на высоком организационном уровне. Были отработаны взаимодействия родов войск. Я удовлетворен тем, что увидел сегодня», — цитирует пресс-служба комментарий главы страны.

Бжания также отметил, что будет и дальше поддерживать проведение в Абхазии мероприятий, способствующих укреплению обороноспособности республики.

Напомним, на российской военной базе в Абхазии совместные военные учения проходят в течение недели. Параллельно проходят военные учения в Южной Осетии.

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