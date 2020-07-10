Москва, , 14:38 — REGNUM Закрытость дела советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова не является дестабилизирующим фактором для общества, заявил 10 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы не считаем, что это может быть дестабилизирующим фактором», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Песков добавил, что повышенный интерес журналистов к судьбе коллеги понятен, но надо понимать, что «есть закон о гостайне, есть секретный режим, и он должен соблюдаться».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее следователи ФСБ России провели обыск в квартире советника генерального директора Роскосмоса и бывшего корреспондента газет «Коммерсант» и «Ведомости» Ивана Сафронова, который подозревается в передаче секретных сведений об обороне и безопасности России спецслужбам НАТО.

Суд арестовал Сафронова до 6 сентября. Адвокаты обвиняемого уже обжаловали эту меру пресечения. Материалы по его делу маркированы грифом «секретно».

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