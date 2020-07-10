Киев, , 14:37 — REGNUM Рейтинг партии президента Зеленского «Слуга народа» действительно падает — как из-за внутренних политических процессов, так и из-за внешних причин.

Об этом в интервью «Радио Свобода» сказал глава партии Александр Корниенко, материал опубликован сегодня, 10 июля.

Что касается внутренних причин, отметил Корниенко — от «Слуги народа» ушел протестный электорат то есть, кто были резко против экс-президента Петра Порошенко. Также от партии отвернулись избиратели, которые ожидали быстрых результатов уже на протяжении первого года новой власти.

Соратник Зеленского заявил, что на медленное выполнение обещаний повлияли внешние факторы, особенно пандемия коронавируса.

ИА REGNUM напоминает, что «Слуга народа» еще лидирует в рейтинге партий на Украине, но разрыв с конкурентами при этом неуклонно сокращается. Согласно последним данным, за партию Зеленского готовы проголосовать порядка 30% избирателей. Такой результат уже не дает возможности сформировать монобольшинство, как в Раде нынешнего созыва.