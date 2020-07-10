Москва, , 14:41 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему ничего неизвестно о якобы имевшем место в 2015 году разговоре президента России Владимира Путина с украинским лидером Петром Порошенко. Он заявил об этом 10 июля, а ходе ответа на вопросы журналистов.

«Мне неизвестно о том, что такой разговор мог иметь место», — заявил Песков в ответ на вопрос о достоверности обнародованной депутатом Верховной рады Андреем Деркачем аудиозаписи, якобы имевшей место быть в 2015 году беседы Путина и Порошенко.

Также пресс-секретарь российского лидера отметил, что также ничего не может сказать и про аутентичность данной записи.

Кроме этого, он указал, что не может подтвердить факт поздравления Порошенко 12 июня 2014 года Владимира Путина с Днем России.

«Я не могу подтвердить этот факт, никаких обменов поздравительными посланиями, которые протокольно предусмотрены по таким национальным праздникам, не осуществлялось, не осуществляется и сейчас, к сожалению», — заявил Песков, отметив, что ему неизвестно и о телефонных разговорах Путина с Порошенко, где бы украинская сторона высказывала такие поздравления.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что деятельность украинского политика Виктора Медведчука, являющегося лидером партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», не финансируется Россией.