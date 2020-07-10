Сеул, , 14:39 — REGNUM 10 июля министры обороны Южной Кореи и Индии проведи телефонный разговор, в ходе которого обсудили сотрудничество в борьбе с коронавирусом и в сфере обороны. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей южнокорейского министерства обороны.

В рамках разговора министр обороны Южной Кореи Чон Гён Ду высоко оценил развитие отношений в различных областях, а также пригласил индийского коллегу принять участие в министерской встрече, которая пройдет в Сеуле в апреле следующего года.

В свою очередь, министр обороны Индии Раджнатх Сингх поблагодарил правительство Южной Кореи за приглашение, а также поставку защитных масок ветеранам Корейской войны, проживающих в Индии.

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Стороны также сошлись во мнении относительно важности двустороннего и международного сотрудничества в преодолении нетрадиционных угроз безопасности, таких как инфекционные заболевания и киберугроз.