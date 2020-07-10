Москва, , 14:34 — REGNUM В администрации президента России рады снятию ограничений с мессенджера Telegram. Об этом 10 июля заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он отметил, что мессенджер свободно работает на территории России. «Мы рады этому», — сказал Песков. Он добавил, что в Кремле позитивно оценивают участие представителей Telegram в мероприятиях по проблемам отрасли.

Представитель Кремля добавил, что развитие отрасли — это один из приоритетных вопросов повестки дня президента России Владимира Путина.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 июня заместитель главы Минкомсвязи России Алексей Волин заявил, что одной из причин разблокировки Telegram является сотрудничество представителей мессенджера в сфере борьбы с терроризмом.

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