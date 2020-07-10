Киев, , 14:29 — REGNUM Сегодня, 10 июля, украинские СМИ обращают внимание, как посол Украины в США Владимир Ельченко «ярко подколол» (по их мнению) экс-премьер-министра России Дмитрия Медведева.

Соответствующие публикации есть практически во всех центральных масс-медиа страны.

Напомним, что занимающий сейчас пост зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в одном из интервью заявил, что Россия не намерена проводить недружественную политику в отношении Украины, но украинцы должны смириться с имеющимися после 2014 года реалиями.

«Просто украинцы должны смириться с теми реалиями, которые существуют, и заняться урегулированием внутреннего кризиса на юго-востоке своей страны», — сказал Медведев.

Ельченко через социальные сети в ответ от имени Украины посоветовал экс-премьеру России «смириться с тем, что он (Медведев) давно уже ничего не решает».

Заместитель главы МИД Василий Боднар, в свою очередь, также отметил, что такие заявления со стороны России «ничего не значат» для Киева и равны «большому нулю».

«Можно даже не пытаться нас убедить. Украина никогда не смирится с российскими нарративами», — отметил дипломат.

ИА REGNUM отмечает, что нынешний посол Украины в США Владимир Ельченко с 2010 по 2014 гг. занимал пост посла в России.