Москва, 10 июля 2020, 14:25 — REGNUM В России отсутствует шпиономания по сравнению с Европой и с Америкой. Об этом 10 июля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По словам Пескова, иностранные разведки не дремлют на территории России, работая днём и ночью против российских госслужащих и сотрудников спецслужб.
Он отметил, что это для кого не секрет, но подчеркнул, что также не дремлет и российская контрразведка, противостоящая деятельности иностранных спецслужб.
«По сравнению, например, с Европой и с Америкой в России отсутствует шпиономания», — добавил Песков.
Резонанс дел о шпионаже, по мнению Пескова, объясняется ростом общей открытости, новых потоков информации, новыми мультимедийными возможностями.