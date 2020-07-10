Москва, , 14:25 — REGNUM В России отсутствует шпиономания по сравнению с Европой и с Америкой. Об этом 10 июля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам Пескова, иностранные разведки не дремлют на территории России, работая днём и ночью против российских госслужащих и сотрудников спецслужб.

Он отметил, что это для кого не секрет, но подчеркнул, что также не дремлет и российская контрразведка, противостоящая деятельности иностранных спецслужб.

«По сравнению, например, с Европой и с Америкой в России отсутствует шпиономания», — добавил Песков.

Резонанс дел о шпионаже, по мнению Пескова, объясняется ростом общей открытости, новых потоков информации, новыми мультимедийными возможностями.