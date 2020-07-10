Джакарта, , 14:23 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что правительство пыталось привлечь граждан Китая в связи со случаями эксплуатации индонезийских граждан на китайских рыболовных судах некоторое время назад, сообщает Sindonews.

По словам Ретно Марсуди, для завершения процесса расследования правительство официально запросило привлечь китайских граждан в качестве свидетелей по этому делу.

«Запрос был подан, и мы будем продолжать последовательно отстаивать справедливость в отношении граждан Индонезии, которые стали жертвами эксплуатации на рыболовных судах», — заявила Ретно Марсуди.

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