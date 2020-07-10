Москва, , 14:22 — REGNUM Президент России Владимир Путин относится нетерпимо к гомофобским заявлениям, сообщил 10 июля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Таким образом представитель Кремля прокомментировал резкие высказывания на этот счет, в частности сравнение «радужного» флага движения ЛГБТ со свастикой.

«Это же, скорее, относится к перегибам. Вообще, к перегибам он [Владимир Путин] относится нетерпимо», — сказал Песков.

Он напомнил, что глава государства традиционно отвергает обвинения в ущемлении прав ЛГБТ и заявляет о запрете на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Путин заявил, что в Российской Федерации никогда не было, нет и не будет никаких ограничений по расовому признаку, ориентации, национальности.

Тем же, кто критикует Россию за якобы ограничения в правах людей нетрадиционной ориентации, Владимир Путин предложил свои усилия направить на те страны, где до сих пор существуют нормы уголовного права, по которым таких граждан можно преследовать в уголовном порядке. В России ничего подобного давно нет.

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