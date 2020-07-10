Москва, 10 июля 2020, 14:25 — REGNUM Деятельность украинского политика Виктора Медведчука, являющегося лидером партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», не финансируется Россией. Об этом 10 июля заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Российская Федерация не финансирует Медведчука», — заявил Песков, опровергая утверждение президента Украины Владимира Зеленского о том, что Россия обеспечивает финансами деятельность Виктора Медведчука.
При этом пресс-секретарь допустил вероятность того, что у украинского президента «имеется ошибочная информация».
Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что украинский президент Владимир Зеленский заявил, что глава политсовета парламентской фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук якобы «финансируется» из РФ.