Москва, , 14:17 — REGNUM Специалиста по борьбе с коррупцией в Армении планирует нанять Государственный департамент США, сообщает 10 июля RT со ссылкой на соответствующий контракт внешнеполитического ведомства.

Специалисту предстоит наладить сотрудничество с министерством юстиции Армении. В частности, представитель Госдепа поможет правительству Армении сформировать антикоррупционные органы.

Кроме того, специалист должен консультировать власти Армении в проведении реформы в правоохранительной сфере. Он будет организовывать подготовку и обучение, а также предоставлять другую помощь минюсту Армении.

Напомним, Агентство США по международному развитию (USAID) планирует запустить в Армении проект по борьбе с коррупцией. Стоимость проекта оценивается в $10 млн.

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