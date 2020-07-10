10 июля 2020 | Время чтения 5 мин

Теоретически президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может попытаться обсудить с председателем КНР Си Цзиньпином «уйгурский вопрос», способы его решения с выходом на какие-то практические результаты. Хотя бы для того, чтобы сыграть на «внутреннем политическом рынке». Китай через Турцию транспортирует на Запад и в Африку целый ряд своих товаров, причем высокотехнологичных. Но и у Анкары есть способ давления: заморозить свою долю участия в китайском проекте «Пояс и путь».

Станислав Тарасов, , 14:14 — REGNUM



Иван Шилов © ИА REGNUM

Состоялся телефонный разговор председателя КНР Си Цзиньпина с президентом России Владимиром Путиным. В последний раз стороны выходили на контакт в мае. Возможно, это случайность, но беседа состоялась сразу после того, как США объявили о введении санкций против Китая, точнее, управления общественной безопасности Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) Китая.

Они были введены на основании американского закона «Глобальный Магнитский», который предполагает введение ограничений в связи с нарушением прав человека. Под санкции попали член Политбюро ЦК и секретарь парткома Синьцзян-Уйгурского автономного округа Чэнь Цюаньго, бывший партсекретарь Управления безопасности Хо Люцзюнь, директор и партсекретарь этого управления Ван Миншань и бывший заместитель партсекретаря района Чу Хайлунь. «Эта организация и должностные лица подпадают под санкции за их причастность к серьезным нарушениям прав этнических меньшинств в Синьцзяне, — говорится в сообщении Вашингтона, — которые включают массовые необоснованные задержания и жестокое физическое насилие, помимо других серьезных злоупотреблений, направленных против уйгуров — тюркского мусульманского населения, коренного в Синьцзяне, и других этнических меньшинств в регионе». Наказание предполагает заморозку всех активов обозначенных лиц и организаций, находящихся в американской юрисдикции, запрет на деловые контакты с ними и въезд в США. Помимо того, как заявил госсекретарь США Майк Помпео, вводятся и визовые ограничения для ряда лиц, «пока Коммунистическая партия Китая совершает нарушения прав человека в отношении уйгуров, этнических казахов и представителей других меньшинств в Синьцзяне, включая принудительный труд, произвольные массовые задержания и принудительный контроль населения, а также пытается стереть их культуру и мусульманскую веру».

Отметим, что это второй удар геополитического свойства Вашингтона по Пекину после американской поддержки погромщиков в Гонконге. Оценивая ситуацию, глава МИД КНР Ван И недавно заявил, что «китайско-американские отношения столкнулись с самым серьезным вызовом со времен их установления». По его словам, «некоторые люди в США, исходя из идеологических убеждений, всеми силами пытаются выставить Китай конкурентом и даже врагом». На наш взгляд, именно эти обстоятельства предопределили главную направленность телефонного разговора между лидерами Китая и России. Как пишет китайское агентство Синьхуа, стороны особо подчеркнули необходимость в условиях «стремительно меняющейся международной обстановки укреплять стратегические контакты и сотрудничество между Китаем и Россией, которые являются партнерами во всеобъемлющем стратегическом взаимодействии». Отмечается, что «китайская сторона намерена вместе с российской стороной продолжать решительно поддерживать друг друга и выступать против внешнего саботажа и вмешательства, защищать собственный суверенитет, безопасность и интересы развития, а также общие интересы обоих государств».

Действительно, США предпринимают беспрецедентную попытку расшатать Китай, называя это «политикой сдерживания». Конфликт уже переходит в сферу идеологии и ставит главной целью подрыв международного имиджа Китая. Уйгурское направление в качестве объекта атаки выбрано не случайно. «Восточный Туркестан» — таким политическим термином часто обозначают огромную территорию с многотысячелетней историей, границы которой совпадают с современным СУАР, где сегодня живут около 22 миллионов человек. Из них сами китайцы, которых, правда, становится все больше с каждым годом, составляют 40% населения. Остальные — тюркоязычные уйгуры, казахи и киргизы, а также дунгане и таджики. Веками здесь существовали различные государства и полугосударственные образования. В октябре 1949 года на этих землях окончательно утвердилась власть Пекина. Сами китайцы называют этот огромный район словом «Синьцзян», что означает «Новая граница». Там не раз вспыхивали протесты и вооруженные столкновения. Не секрет, что уйгурский сепаратизм в Китае десятилетиями подогревался извне. До недавнего времени заметную активность проявляла Турция, позиционируя себя в качестве защитницы тюркских народов. Достаточно вспомнить о появившейся в 1993 году вооруженной группировкой уйгуров под названием «Исламское движение Восточного Туркестана», выступавшей за создание на территории автономного района шариатского государства «Восточный Туркестан».

Есть много свидетельств того, что в последние 15 — 20 лет в среде уйгуров, казахов и других тюркских народов пытались действовать эмиссары международных террористических группировок, однако спецслужбам КНР к настоящему времени удавалось пресечь их активность. Действия США в отношении Синьцзяном геополитически мотивированы. Они пытаются проникнуть в сердцевину Евразии. К тому же в Средней Азии проживает немало уйгуров (250 000 в Казахстане, 60 000 в Киргизии, 50 000 в Узбекистане и т.д.). СУАР — важный торгово-коммуникационный узел, геоэкономический центр западного Китая. Через его территорию китайские товары попадают в Южную Азию через пакистанский порт Карачи. Пакистан и КНР — региональные союзники, дестабилизация Синьцзяна означала бы разрыв торгово-коммуникационной сети Исламабад — Пекин. Через Синьцзян проходит единая телекоммуникационная супермагистраль Шанхай — Франкфурт-на-Майне. Через него Китай может замкнуть пути транспортировки газа и нефти из бассейна Каспия на Азиатско-Тихоокеанский регион.

В последние годы ситуация в регионе относительно успокоилась. В немалой степени благодаря действиям китайских властей. Пекин стремится играть честно, но ему серьезно мешают. Но дело не только в этом. США, вводя санкции против Китая из-за уйгуров, обратились с призывом к своим союзникам последовать их примеру. В первую очередь речь идет о Турции, как стране, исторически наиболее активно вовлеченной в уйгурский вопрос, хотя для Анкары, стремящейся налаживать отношения с Пекином, участие в нынешней ситуации в такой игре вряд ли позволит выиграть какие-то политические очки. И все же США бросили Турции «китайскую кость» на фоне появления контуров блока Китая — России, способного вести свои сценарии в масштабах земного шара. Американцы будут толкать президент Турции Реджепа Тайипа Эрдогана к выбору. Теоретически он может попытаться обсудить с Си «уйгурский вопрос», способы его решения с выходом на какие-то практические результаты с расчетом сыграть на «внутреннем политическом рынке». Или просто промолчит по тактическим соображениям. Такое тоже не исключено.