Ростов-на-Дону, , 14:12 — REGNUM Губернатор Ростовской области Василий Голубев подал в избирком документы на участие в выборах главы региона, которые состоятся 13 сентября 2020 года. Об этом ИА REGNUM сообщили в облправительстве 10 июля.

«Думаю, каждому человеку, который намерен баллотироваться на должность губернатора, надо понимать, что победа — это большая ответственность перед всей Ростовской областью и перед каждым жителем нашего региона. Земляки надеются на то, что избранный руководитель области вместе с обновлённой командой будет решать те вопросы, которые их беспокоят. Это такой серьезный труд, которому нужно отдавать абсолютно всё: и время, и силы, и здоровье, и знания. И только с этим можно идти на выборы», — отметил Голубев.

ИА REGNUM отмечает, что Голубев стал четвёртым кандидатом на руководящий пост. Его выдвижение поддержали участники конференции регионального отделения правящей партии.

Ранее избирком о своём намерении вступить в губернаторскую гонку известили руководитель партии КПРФ в Законодательном собрании Ростовской области Евгений Бессонов, депутат городской думы Ростова-на-ДонуАлексей Лященко («Справедливая Россия») и Владимир Башкатов («Патриоты России»).

Читайте ранее в этом сюжете: «Справедливая Россия» представила кандидата в ростовские губернаторы

Читайте развитие сюжета: Стал известен кандидат в губернаторы Ростовской области от ЛДПР