Москва, , 14:10 — REGNUM Существует информация, что террористы рассматривают возможность использования штамма коронавируса и создания новых видов вирусов. Об этом 10 июля министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Уже есть спекуляции, что террористы думают, как бы им использовать штамм этого вируса, а может быть, создавать какие-то новые штаммы», — сказал Лавров в ходе онлайн-сессии форума «Примаковские чтения».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лавров заявил, что рядом стран предпринимаются попытки спекуляций на тему пандемии коронавирусной инфекции для продвижения своих узких, корыстных интересов за счет других.

Такие попытки включают в себя продолжение усилий по смене неугодных режимов и по вмешательству во внутренние дела суверенных государств.