Киев, , 14:05 — REGNUM Заявления, звучащие из Киева, внушают тревогу, но надо признать, что без обострения выход из созданного Киевом «минского тупика» найти не удастся, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 10 июля, комментируя высказывания вице-премьера Украины Алексея Резникова.

Как сообщалось ранее, Резников заявил, что Минские соглашения «сегодня не соответствуют реалиям, в которых была Украина, когда заключались те соглашения как политико-правовые договорённости», что предусмотренные соглашениями сроки уже истекли, а договоренности так и не были реализованы. Со схожими заявлениями выступили и другие руководители Украины.

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«Можно, конечно, поставить вопрос о Минских соглашениях 2015 года и так , как это делает украинский вице-премьер Резников, но политикам в Киеве стоит отдать себе отчёт в том, что некое новое соглашение или соглашения, совсем не обязательно будут более благоприятными для Украины, чем действующие.

Действительно, реалии с 2015 года изменились. Киев совершил в Донбассе много того, что ему никогда не простится и что крайне затрудняет, а скорее — делает невозможной перспективу возврата к пребыванию в едином государстве. С другой стороны, Донецкая и Луганская Народные Республики укрепились. С зарубежными факторами тоже произошли свои изменения, и далеко не все из них работают на пользу делу поддержки Киева совокупным Западом.

В России упрочилось понимание, что отдавать ДНР и ЛНР на растерзание Киеву нельзя, что необходимо обеспечить их жителям, многие из которых являются гражданами России, действительно мирное будущее. Всё это не даёт оснований рассчитывать на добровольное достижение сторонами, а говорить Киеву придётся именно с Донецком и Луганском, таких новых договорённостей, которые бы их устроили.