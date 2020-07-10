Киев,
10 июля 2020, 14:05 — REGNUM Заявления, звучащие из Киева, внушают тревогу, но надо признать, что без обострения выход из созданного Киевом «минского тупика» найти не удастся, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 10 июля, комментируя высказывания вице-премьера Украины Алексея Резникова.
Как сообщалось ранее, Резников заявил, что
Минские соглашения «сегодня не соответствуют реалиям, в которых была Украина, когда заключались те соглашения как политико-правовые договорённости», что
предусмотренные соглашениями
сроки
уже истекли, а договоренности так и не были
реализованы. Со схожими заявлениями выступили и другие руководители Украины.
Читайте также: Киев: Минские соглашения по Донбассу не работают так, как хотелось бы нам
«Можно, конечно, поставить вопрос о Минских соглашениях 2015 года и так, как это делает украинский вице-премьер Резников, но политикам в Киеве стоит отдать себе отчёт в том, что некое новое соглашение или соглашения, совсем не обязательно будут более благоприятными для Украины, чем действующие.
Действительно, реалии с 2015 года изменились. Киев совершил в Донбассе много того, что ему никогда не простится и что крайне затрудняет, а скорее — делает невозможной перспективу возврата к пребыванию в едином государстве. С другой стороны, Донецкая и Луганская Народные Республики укрепились. С зарубежными факторами тоже произошли свои изменения, и далеко не все из них работают на пользу делу поддержки Киева совокупным Западом.
В России упрочилось понимание, что отдавать ДНР и ЛНР на растерзание Киеву нельзя, что необходимо обеспечить их жителям, многие из которых являются гражданами России, действительно мирное будущее. Всё это не даёт оснований рассчитывать на добровольное достижение сторонами, а говорить Киеву придётся именно с Донецком и Луганском, таких новых договорённостей, которые бы их устроили.
Одним словом, заявления, звучащие из Киева, внушают тревогу, но, видимо, надо признать, что без обострения выход из созданного Киевом «минского тупика» найти не удастся», — отметил Михаил Демурин.