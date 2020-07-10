Москва, , 13:58 — REGNUM На сегодняшний день стало понятно, что президент Украины Владимир Зеленский не противостоит партии войны, считает Первый заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов» Никита Данюк. Об этом он заявил 10 июля в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Бытовало мнение, что Владимир Зеленский в самом начале, после того как был избран президентом Украины, является заложником партии войны, которой нужно, чтобы продолжались обстрелы, чтобы была горячая фаза, заложником силовых структур, и он якобы пытается всеми силами этой партии войны противостоять. Сейчас Зеленский стал неотъемлемой частью этой партии войны. Абсолютно», — сказал Данюк.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 9 июля стало известно, что представители силовых ведомств Украины за последние сутки шесть раз нарушили режим перемирия на территории ДНР.

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