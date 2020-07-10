Москва, 10 июля 2020, 13:58 — REGNUM На сегодняшний день стало понятно, что президент Украины Владимир Зеленский не противостоит партии войны, считает Первый заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов» Никита Данюк. Об этом он заявил 10 июля в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 9 июля стало известно, что представители силовых ведомств Украины за последние сутки шесть раз нарушили режим перемирия на территории ДНР.
Читайте ранее в этом сюжете: Военный эксперт объяснил, зачем Зеленскому стрельба в Донбассе