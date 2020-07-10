Москва, , 13:53 — REGNUM Принятие законопроекта позволит минимизировать вмешательство государства в семейную сферу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 июля заявила зампред комитета Госдумы по образованию и науке Лариса Тутова («Единая Россия»).

«Считаю, что досудебный порядок изъятия детей из семьи необходимо ограничить, и в этом я согласна с коллегами. Предлагаемые нормы внесены на рассмотрение Госдумы во исполнение поправок в Основной закон государства о защите семьи, создание условий для достойного воспитания детей в семье», — отметила Тутова.

Действующий внесудебный порядок отобрания ребенка, предусмотренный статьей 77 Семейного кодекса, не гарантирует отсутствие злоупотреблений органов опеки и попечительства. Такие гарантии могут быть обеспечены исключительно судебным порядком рассмотрения дела, подчеркнула парламентарий.

Кроме того, указала депутат, изменения предлагаются также в федеральный закон «О полиции». Поправками, в частности, определяются полномочия органов внутренних дел по обращению в суд с заявлением об изъятии ребенка при непосредственной угрозе его жизни или здоровью.

«И это правильно, потому что важно соблюсти слаженность работы всех механизмов, когда вопросы касаются дальнейшей судьбы наших маленьких граждан. Возможно, совместная слаженная работа судебной системы, органов опеки и органов внутренних дел также сведет к нолю все возможные случаи перегибов в вопросах обеспечения благополучия детей. Но это должны быть исключительные меры — если происходят какие-то преступления, в таком случае должна действовать правоохранительная система и судебная. Важно минимизировать вмешательство государства в семейную сферу», — резюмировала Тутова.

Депутат Госдумы Павел Крашенинников («Единая Россия») и член Совфеда Андрей Клишас внесли на обсуждение Госдумы законопроект, который позволит обеспечить развитие конституционных норм о защите семьи и приоритете семейного воспитания детей, ограничив внесудебный порядок отобрания детей.

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