Джакарта, , 13:53 — REGNUM В министерстве иностранных дел Индонезии рассказали о новой политике Соединенных Штатов в отношении иностранных студентов, сообщает Sindonews.

В МИД Индонезии отметили, что США внедрили новую политику в отношении иностранных студентов. По сути, студенты не могут посещать в полном объеме онлайн-уроки.

Представители Индонезии обратились к студентам с призывом сохранять спокойствие и связываться с ними в случае возникновения проблем.

«Различные учебные кампусы в США также выдвинули требования к федеральному правительству об отмене этой политики», — отметили в МИД Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, Иордания и Тунис заинтересованы в установлении сотрудничества с индонезийской провинцией Западная Ява, особенно в области здравоохранения и туризма.

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