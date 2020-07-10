Таллин, , 13:47 — REGNUM Посольству России в Эстонии следует не рассчитывать на уважение официального Таллина и не вводить в заблуждение Москву по поводу возможности найти темы, которые «объединили бы наши страны», таких тем в настоящее время не существует, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 10 июля, комментируя заявление дипломатов.

Как сообщалось ранее, посольство России в Эстонии выпустило заявление, в котором содержится призыв к местным аналитикам не запугивать сограждан «российской угрозой», а сосредоточиться на «взаимоуважительном диалоге» двух стран и на поиске объединяющих тем.

«Правящие круги Эстонии пугают своё население российской угрозой уже тридцать лет. Благодаря этим запугиваниям (хотя, конечно, и не только им), эстонские русофобы и атлантисты все эти годы в той или иной политической конфигурации держатся у власти. В эту линию укладываются и их исторические фальсификации, оправдание прогитлеровского коллаборационизма, попытки оскорблять нашу память…

Какой с этими людьми может быть «взаимоуважительный диалог»? Посольство, вы кого уважать-то собираетесь? От кого ждёте уважения? Зря ждёте!

Используя не очень вежливую формулировку самого посольства в адрес «аналитиков» страны пребывания, скажу, что нашему посольству в Эстонии следует не рассчитывать на уважение официального Таллина и не вводить в заблуждение Москву по поводу возможности найти в настоящий момент темы, которые «объединили бы наши страны». Нет сейчас таких тем! Любую из них Таллин будет употреблять во вред России и русским.