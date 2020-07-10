Москва, , 13:42 — REGNUM Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов просит главу Минздрава Михаила Мурашко предоставить информацию о ходе клинических испытаний вакцины от коронавируса, передает корреспондент ИА REGNUM 10 июля.

«Направил письмо главе Минздрава Михаилу Мурашко с просьбой предоставить информацию о ходе проведения клинических испытаний вакцин от коронавируса, возможных рисках их применения и состоянии здоровья добровольцев, на которых они испытываются», — сообщил Миронов.

В адрес лидера партии поступают обращения граждан, обеспокоенных ускоренными сроками разработки, доклинических и клинических испытаний вакцины от коронавируса. Многочисленные публикации в СМИ информации осторожных мнений представителей профессионального сообщества о разработанной вакцине вызывают сомнения в её эффективности и безопасности, отметил парламентарий.

«Отсутствие в публичном пространстве официальной информации порождает различные домыслы и спекуляции на тему безопасности новых вакцин. По этой причине попросил главу Минздрава проинформировать о возможных рисках применения вакцин и состоянии здоровья добровольцев», — отметил Миронов.