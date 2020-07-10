Анкара, , 13:52 — REGNUM Изменение статуса собора Святой Софии с музея на мечеть не отразится на его принадлежности всемирному историческому наследию. Об этом заявил представитель президента Турции Ибрагим Калын в интервью агентству «Анадолу».

»Все наши главные мечети, такие как Голубая мечеть, мечети Фатих и Сулеймание, открыты как для посетителей, так и для верующих», — сказал Калын.

Предлагаемый новый статус собора не лишит его идентичности. Так, в здании сохранят христианские иконы, как раньше были сохранены христианские ценности.

Калын напомнил, что всемирно известные французский собор Нотр-Дам и базилика Сакре-Кер доступны и для верующих, и для туристов. Открытие Святой Софии для мусульманских молитв не помешает местным или иностранным туристам посещать это место, заключил он.