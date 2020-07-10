Москва, , 13:39 — REGNUM Президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно как-то оправдываться перед Западом за то, что не выполняются Минские соглашения, считает военный эксперт Изборского клуба Владислав Шурыгин. Об этом он заявил 10 июля в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Зеленскому нужно постоянно оправдываться перед Западом, почему он не выполняет Минские соглашения. Для этого нужно провоцировать стрельбу. Нужно опять бить по этим несчастным, чтобы хотя бы что-то прилетало с той стороны, и можно было говорить: «Смотрите, война идёт, и мы ничего не можем сделать!» — сказал Шурыгин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, представители силовых ведомств Украины за последние сутки 12 раз нарушили режим перемирия на территории Донецкой Народной Республики (ДНР).

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