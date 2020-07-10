Москва, 10 июля 2020, 13:39 — REGNUM Президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно как-то оправдываться перед Западом за то, что не выполняются Минские соглашения, считает военный эксперт Изборского клуба Владислав Шурыгин. Об этом он заявил 10 июля в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, представители силовых ведомств Украины за последние сутки 12 раз нарушили режим перемирия на территории Донецкой Народной Республики (ДНР).
Читайте ранее в этом сюжете: ВСУ за сутки 12 раз нарушили перемирие в ДНР — СЦКК