Сеул, , 13:44 — REGNUM Суд Сеула принял решение сократить срок тюремного заключения для бывшего президента Южной Кореи Пак Кын Хе с 30 до 20 лет, сообщает KBS.

Согласно опубликованным данным, политик получила 15 лет тюрьмы за взятничество и 5 лет за злоупотребление властью, а также штраф в размере $15 млн.

Напомним, что в июле прошлого года окружной суд Сеула уже сокращал срок наказания для бывшего президента.

Известно, что Пак Кын Хе не принимала участия в судебных заседаниях с 2017 года из-за плохого состояния здоровья.

Напомним, что в 2018 году Пак Кын Хе приговорили к 25 годам тюремного заключения по делу о коррупции, разглашений гостайны, злоупотреблении властью и вымогательстве.