Вашингтон, , 13:37 — REGNUM Гуманитарная помощь Китая в Африке всегда подразумевает какой-то обмен. Об этом заявил государственный секретарь США Майкл Помпео на брифинге.

Журналист из Зимбабве спросил госсекретаря, что Вашингтон может противопоставить политики России и США в Африке. «Когда речь идет об экономическом развитии, мы наблюдаем за Китаем и в меньшей степени за Россией», — сказал Помпео.

Он также подчеркнул роль США в обеспечении безопасности на континенте. По его словам, это работа не закончена и требует продолжения. Помпео также раскритиковал КНР за «непрозрачную» и «корыстную» помощь африканским странам.

«Помощь оседает в карманах руководителей глав африканских государств. Это противоречит прозрачности и верховенству закона», — сказал госсекретарь. По его словам, помощь США и западных партнеров бескорыстна и позволяет странам Африки самостоятельно принимать решения.