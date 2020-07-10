Бандунг, Индонезия, , 13:36 — REGNUM Иордания и Тунис заинтересованы в установлении сотрудничества с индонезийской провинцией Западная Ява, особенно в области здравоохранения и туризма, сообщает Antara.

«Прибытие представителей Иордании и Туниса должно положить начало новому процессу, который должен укрепить исламское экономическое и культурное сотрудничество», — заявил губернатор Западной Явы Ридван Камиль после встречи с послами Иордании и Туниса в Бандунге.

Ожидается, что сотрудничество с Иорданией и Тунисом оживит экономику Западной Явы в условиях пандемии.

«В этом году исполняется 60-летие отношений между Индонезией и Тунисом. А в следующем году 70-летие отношений между Индонезией и Иорданией», — заявил губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что процесс освобождения рабочего-мигранта из Индонезии от смертного приговора в Саудовской Аравии занял очень много времени.

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