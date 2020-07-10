Пекин, , 13:29 — REGNUM Главы МИД КНР и Японии Ван И и Тосимицу Мотэги провели телефонные переговоры, в ходе которых обе стороны выразили друг другу соболезнования в связи с произошедшими в некоторых районах двух стран сильными наводнениями, которые привели к человеческим жертвам и серьезным материальным разрушениям, сообщает 10 июля Синьхуа.

Обсуждению подверглись и некоторые аспекты развития китайско-японских отношений. Оба министра высказались за их последовательное развитие, укрепление двусторонних контактов на всех уровнях, активизацию диалога в вопросах, связанных с региональной и глобальной повесткой.