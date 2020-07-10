Пекин, , 13:27 — REGNUM В Китае планируется провести реформу системы надзора над фондом медицинского обеспечения. Об этом сообщает 10 июля Синьхуа со ссылкой на руководство, выпущенной Канцелярией Госсовета КНР, в котором решение такой задачи связывается с низкой эффективностью этой системы.

Новая система надзора заработает к 2025 году и будет связана с высокотехнологичными проектами с использованием искусственного интеллекта. Документ предполагает внедрить интеллектуальный надзор, а также широко использовать систему кредитных рейтингов, за совершенствование которой будут введены соответствующие вознаграждения.

Отдельной темой нового руководства является ужесточение и персонификация ответственности за осуществление надзора и реализацию мер социальной поддержки.