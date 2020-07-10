Москва, , 13:26 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин направил законопроект о судебном порядке изъятия детей из семьи в профильный комитет по госстроительству.

«Инициативой предлагается внести изменения в целый ряд законов, в том числе, в Семейный и Гражданско-процессуальные кодексы, а также в закон «О полиции». Цель поправок — максимально ограничить внесудебный порядок изъятия детей из семьи, защитив интересы и ребенка, и его родителей. Изъять ребенка из семьи без решения суда станет возможно лишь в исключительных случаях, если есть угроза его жизни и здоровью», — цитирует Володина пресс-служба нижней палаты парламента.

Законопроекты, направленные на реализацию новых норм Конституции — приоритет в работе Государственной думы, подчеркнул Володин.

«Согласно принятым поправкам, дети — важнейший приоритет государственной политики России. Наша задача — обеспечить благополучие детей и создать условия для их достойного воспитания в семье», — отметил спикер Госдумы.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, депутат Госдумы Павел Крашенинников («Единая Россия») и член Совфеда Андрей Клишас внесли на обсуждение Госдумы законопроект, который позволит обеспечить развитие конституционных норм о защите семьи и приоритете семейного воспитания детей, ограничив внесудебный порядок отобрания детей.

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