Москва, , 13:25 — REGNUM Российская Федерация на саммите постоянных членов Совета Безопасности ООН намерена продвигать идею о недопустимости ядерной войны, заявил 10 июля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Мы будем эту тему — недопустимость ядерной войны, невозможность в ней победить — продвигать и в контексте предстоящего саммита «пятерки» (Совбеза ООН)», — сказал Лавров на онлайн-сессии форума «Примаковские чтения».

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, ядерные риски в последнее время существенно возросли, а обстановка в сфере международной безопасности деградирует, в том числе из-за действий Вашингтона.

Как сообщало ИА REGNUM, до окончания действия Договора о сокращении наступательных ядерных вооружений (СНВ) остаётся полгода — до февраля 2021 года. В настоящее время Россия обладает 6500 боеголовками, США — 6185.

Китай ранее заявил о готовности присоединиться к переговорам по сокращению наступательных ядерных вооружений, но только при условии, что США сократят свой арсенал до китайского уровня.

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