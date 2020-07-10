Пхеньян, , 13:20 — REGNUM Ким Е Чжон, младшая сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына, занимающая пост заместителя руководителя одного из отделов ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК), отклонила предложения президента США Дональда Трампа и госсекретаря Майка Помпео о проведении нового саммита США — КНДР. Об этом сообщает 10 июля Синьхуа со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Новая встреча в верхах невозможна в условиях конфронтации и серьезных разногласий, а также до тех пор, пока Вашингтон не изменит свою недружественную к КНДР позицию, считает Ким Е Чжон. Предлагая диалог, США попросту стремятся выиграть время, комментирует это заявление ЦТАК. Для Пхеньяна же такая встреча будет абсолютно бесполезной.

Политик подчеркнула, что тему переговоров с США вообще необходимо поменять. Подход «денуклеаризация в обмен на отмену санкций» себя не оправдал; обсуждать, по ее словам, нужно «прекращение враждебности со стороны США в обмен на возобновление консультаций». Сегодня же, поскольку денуклеаризация требует серьезных усилий и соответствующих условий, провести ее КНДР не может.