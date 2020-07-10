Париж, , 13:17 — REGNUM Французский президент Эммануэль Макрон призвал Израиль отказаться он намерений аннексировать палестинские территории на западном берегу реки Иордан. Об этом Макрон заявил 10 июля в телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщает пресс-служба Елисейского дворца.

В коммюнике отмечается, что Макрон напомнил Нетаньяху о приверженности Парижа миру на Ближнем Востоке и попросил воздержаться от принятия каких-либо мер по аннексии палестинских территорий. Такой шаг, полагает руководство Франции, будет противоречить мировому праву и поставит под угрозу решение палестино-израильской проблемы.

При этом французский лидер напомнил о дружбе и доверии между Парижем и Тель-Авивом.

Читайте также: В ЕС предупредили Израиль о последствиях аннексии палестинских территорий

А также: Британию беспокоят планы Израиля аннексировать Западный берег Иордана