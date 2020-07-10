Сингапур, , 13:18 — REGNUM Всеобщие выборы в парламент Сингапура проходят 10 июля, в пятницу. Об этом 10 июля сообщает Избирательный департамент Сингапура (ELD).

«Сегодня утром на некоторых избирательных участках наблюдались более длинные очереди, чем обычно, после того как в 8 утра были открыты избирательные участки», — говорится в сообщении ELD.

Также в нем отмечается, что такие очереди отчасти связаны с тем, что из-за пандемии коронавируса на избирательных участках введены дополнительные меры карантинной безопасности.

При этом известно, что в голосовании, которое продлится с 8:00 до 20:00 по местному времени, смогут принять участие более 2,65 млн граждан республики, достигших 21 года.

Отметим, 26 мая 2020 года в Сингапуре для избирателей действуют особые правила, согласно которым, лица, заразившиеся коронавирусом, будут голосовать на специальных избирательных участках. Также для защиты участников голосования от SARS-CoV-2 будут предприняты дополнительные меры. При этом все избиратели обязаны соблюдать правила, носить маски и держать безопасную дистанцию.