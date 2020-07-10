Токио, , 13:15 — REGNUM Северокорейские баллистических ракет всех типов должны быть ликвидированы. Об этом сегодня, 10 июля, на встрече в Токио заявили министр обороны Японии Таро Коно и специальный представитель США по КНДР Стивен Бигэн.

Читайте также: Министр обороны Японии: ракетные технологии КНДР угрожают стране

Они отметили, что даже запуски ракет малой дальности, осуществляемые КНДР, противоречат резолюции Совета Безопасности ООН.

«Мировое сообщество должно озвучить единое послание на этот счет», — приводит ТАСС слова министра.

Также по теме: Япония обвинила КНДР в создании способных прорвать системы ПРО ракет

Как сообщало ИА REGNUM, ранее японский премьер-министр Синдзо Абэ подчеркивал, что японские власти настаивают на полной ликвидации северокорейских баллистических ракет всех типов и любой дальности и оружия массового уничтожения КНДР. Кроме того, требования Токио распространяются на ядерное оружие и другие средства массового уничтожения, в том числе биологические и химические. Всё это должно быть уничтожено в проверяемой и необратимой форме, заявил Абэ.