Москва, , 13:06 — REGNUM Россия не заинтересована в обострении отношений Соединенных Штатов и Китая, заявил 10 июля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Мы здесь выгоды не поимеем ни в отношениях с ЕС, ни в отношениях с Индией, которые у нас носят традиционно дружеский, неконъюнктурный характер», — сказал Лавров в ходе онлайн-сессии «Примаковских чтений».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Соединенные Штаты ввели санкции против управления общественной безопасности Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) Китая за якобы нарушение прав человека.

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