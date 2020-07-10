Москва, , 13:04 — REGNUM Власти США уже приняли решение не продлевать российско-американский договор о сокращении стратегических наступательных вооружений, известный как СНВ-3. На это указывает поведение американских властей, заявил 10 июля министр иностранных дел Сергей Лавров на онлайн-сессии «Примаковских чтений».

«Судя по всему, решение не продлевать этот договор в США уже принято», — сказал Лавров.

По его словам, американская сторона делает настойчивый акцент на безальтернативности перевода обсуждения договора в трехстороннюю плоскость. Эта настойчивость подтверждает, что всё уже решено.

США полагают, что в разговор нужно включить новейшие российские вооружения, что, «по большому счету, означает стучаться в открытую дверь», добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия выступает за продление подписанного в 2010 году с США договора СНВ-3, тогда как американская сторона так и не заявила о намерении продления.

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