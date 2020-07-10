Осло, , 13:16 — REGNUM Правительство Норвегии откроет границу для поездок своих граждан во Францию, Испанию, Грецию и некоторые части Швеции. Ожидается, что во второй половине дня 10 июля правительство публично объявит о снятии ограничений. Об этом 10 июля сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

После того, как власти объявят о снятии ограничений на совершении поездок в эти страны, норвежцам более не придется соблюдать 14-дневный карантин по прибытии домой. То же самое будет касаться поездок в Италию и Германию.

Ожидается, что новые рекомендации вступят в силу 15 июля. В дальнейшем они будут регулярно обновляться каждые 14 дней. В то же время подчеркивается, что все рекомендации уполномоченный ведомств и правительства Норвегии могут быстро меняться в зависимости от распространения коронавирусной инфекции в других странах.