Вашингтон, , 13:03 — REGNUM Протест против возобновления смертной казни в США выразил Европейский союз. Соответствующее заявление 10 июля распространила Европейская служба внешних связей.

«Европейский союз решительно выступает против решения министерства юстиции США возобновить смертную казнь на федеральном уровне после 17-летнего перерыва», — говорится в сообщении.

ЕС призвал администрацию США отказаться от смертных казней, так как это противоречит общим тенденциям во всём мире. В Брюсселе считают, что смертная казнь нарушает права человека на жизнь, а также является неэффективным средством сдерживания преступности.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 июля в США планируют привести в исполнение три смертных приговора. Казнь состоится впервые за 15 лет. Решение о возобновлении смертных приговоров принято на федеральном уровне в 2019 году.

Читайте ранее в этом сюжете: В США казнят трёх человек впервые за 15 лет