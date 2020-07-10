Москва, , 12:51 — REGNUM Россия предлагает Японии заключить мирный договор, однако ответа из Токио нет. Об этом 10 июля заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Мы концептуальные основы такого договора предложили, пока наши японские коллеги не откликаются на такую концепцию», — сказал глава МИД РФ на форуме «Примаковские чтения», который проходит в онлайн-режиме.

По словам Лаврова, будущий договор стран должен быть современным и полноценным.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее японский премьер-министр Синдзо Абэ подчеркнул, что власти Японии последовательно осуществляют договоренности, достигнутые ими с российским лидером Владимиром Путиным, и будут добиваться решения территориального вопроса и подписания мирного договора с Россией. Абэ пообещал ускорить переговоры на основе Совместной декларации 1956 года.

Отметим, что Япония претендует на четыре острова Курильской гряды — Итуруп, Шикотан, Кунашир и Хабомаи. Позиция России — острова являются неотъемлемой частью России по итогам Второй мировой войны.