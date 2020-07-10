Москва, 10 июля 2020, 12:47 — REGNUM Руководитель Грузии Саломе Зурабишвили стала политической заложницей той структуры, которая была создана в Грузии её кураторами, считает военный эксперт Изборского клуба Владислав Шурыгин. Об этом он заявил 10 июля в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя то, что президент Грузии Саломе Зурабишвили осудила решение капитана грузинской сборной по баскетболу Торнике Шенгелией подписать контракт с российским клубом ЦСКА.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Зурабишвили призналась, что для неё «как президента Грузии прискорбно и неприемлемо решение капитана грузинской баскетбольной команды перейти в московский клуб ЦСКА».
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