Пекин, , 12:49 — REGNUM Власти Китая обратились к США с призывом о продлении по предложению России действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Об этом 10 июля сообщил на брифинге официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

«Мы призываем США откликнуться на призывы России по продлению договора СНВ-3», — заявил официальный представитель.

Также он указал, что Китай также призывает Вашингтон на основе этого вести дальнейшее сокращение своего ядерного арсенала, что, в свою очередь, послужит созданием условий для участия в переговорах по ядерному разоружению других ядерных государств.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что Пекин выступает против трехсторонних переговоров по контролю над вооружениями, и США это известно.