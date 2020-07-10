Минск, , 12:45 — REGNUM Из слов Александра Лукашенко понятно, что он ожидает, что Россия продолжит поступаться своими интересами и отдавать Белоруссии ресурсы на невыгодных для себя условиях, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 10 июля, комментируя высказывания президента Белоруссии.

Как сообщалось ранее, на встрече с представителями местных СМИ Лукашенко заявил, что в настоящее время Белоруссия испытывает максимальное давление с момента обретения независимости, но «суверенитет и независимость не продаются».

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«Очень жаль, что избирательная кампания в Белоруссии идет в такой тональности. Кто же это, интересно, считает, что независимость Белоруссии «продается» и кто собирается ее примитивно «купить»? Прямого ответа Александр Григорьевич не даёт. Но из его слов понятно, что он ожидает, что Россия продолжит поступаться своими интересами и отдавать Белоруссии ресурсы на невыгодных для себя условиях. Может быть, это Россия продала свой суверенитет Белоруссии и находится от неё в зависимости?

Я жду не дождусь, когда избирательная кампания в Белоруссии, наконец, закончится с тем или иным результатом. Полагаю, что так же, как для Владимира Путина в России сейчас нет альтернативы, так и в Белоруссии нет альтернативы для Лукашенко. Но белорусам, конечно виднее.