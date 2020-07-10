Брюссель, , 12:38 — REGNUM Поставщики энергоресурсов в Евросоюз должны учитывать цели Союза в области экологии. Об этом заявила комиссар ЕС по энергетике Кадри Симсон на брифинге.

Представители СМИ спросили её о судьбе газопровода «Северный поток — 2». «Наш главный посыл заключается в том, что цель ЕС — к 2050 году стать климатически нейтральным», — ответила Симсон.

Она добавила, что страны ЕС планируют отказаться от использования ископаемых энергоресурсов. Комиссар уточнила, что Евросоюз планирует полностью перейти на декарбонизированные газы.

Напомним, 8 июля Еврокомиссия представила две стратегии ЕС, которые направлены на достижение «климатической нейтральности». К 2050 году страны Евросоюза планируют добиться нулевых выбросов углекислого газа.

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