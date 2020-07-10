Монровия, , 12:40 — REGNUM Эллен Джонсон-Серлиф, бывший президент Либерии, и Хелен Кларк, бывший премьер-министр Новой Зеландии, возглавят группу мониторинга глобальных мер по реагированию на пандемию коронавируса. Об этом передает ВВС Africa со ссылкой на заявление Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Серлиф возглавляла Либерию во время эпидемии лихорадки Эбола, которая началась в 2014 году и унесла жизни более 11 000 человек в Западной Африке. Новая Зеландия была отмечена как успешный пример борьбы с пандемией коронавируса.

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что настало время укрепить сотрудничество в целях сдерживания пандемии.

«Благодаря вам мир поймет правду о том, что произошло, а также примет решение строить наше лучшее будущее как одно человечество», — заявил Тедрос.

Представители ВОЗ уже некоторое время призывают пересмотреть меры по борьбе с пандемией, сообщил корреспондент ВВС в Женеве Имоджен Фоулкс. Организация столкнулась с критикой, особенно со стороны США, за то, что она «медленно реагировала на вспышку» вируса в Китае.

Новая группа мониторинга оценит не только реагирование ВОЗ на пандемию, но и меры правительств стран во всем мире, принимаемые против распространения коронавируса. В ВОЗ также предупредили, что большинство стран еще не взяли распространение вируса под контроль, добавив, что самой большой угрозой является не сам вирус, а отсутствие лидерства в борьбе с ним.

Ранее на этой неделе власти США официально уведомили ООН о намерении покинуть ВОЗ. По данным Университета Джонса Хопкинса, более трех миллионов человек в США заражены коронавирусом — гораздо больше, чем в любой другой стране мира.