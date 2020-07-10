Минск, , 12:38 — REGNUM Анонимные электронные письма и звонки с угрозами приходят в адрес белорусской Центральной избирательной комиссии (ЦИК) во время нынешней президентской избирательной компании. Об этом 10 июля сообщила глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина, ее слова приводит РИА Новости.

«Анонимные запугивающие письма в ЦИК приходят по электронному адресу. Есть звонки», — заявила глава ЦИК республики.

Также она отметила, что звонки с угрозами стали более частыми, когда, к примеру, был арестован кандидат на пост президента страны Виктор Бабарико, хотя ЦИК к этому не имеет никакого отношения.

«Если изучить эти тексты, видно, что их пишут неадекватные люди», — отметила Ермошина.

Также глава ЦИК Белоруссии уточнила, что, по ее мнению, политические кампании пробуждают «определенные психопатические настроения» у «психологически нестабильных» людей.

При этом она указала, что не пользуется услугами охранников и не ходит по улицам.

«То есть я приезжаю на работу и уезжаю на машине домой, в Дрозды», — рассказала Ермошина, добавив, что, если бы не отгороженная территория данного поселка, она могла бы лишиться возможности бывать на свежем воздухе.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что на Белоруссию сегодня оказывают самое сильное давление за всю историю после получения ею независимости.