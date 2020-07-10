Вашингтон, , 11:58 — REGNUM Китайское издание «Голос Америки» (СМИ — иностранный агент в России) опубликовало статью, автор которой заявил, что Россия и Монголия объединяют усилия для противостояния КНР. Соответствующая статья опубликована 10 июля.

Отмечается, что Монголия рассматривает возможность присоединения к Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Издание считает, что Монголия начинает играть всё более важную роль во внешней политики России.

Напомним, 6 июля директор первого департамента Азии МИД России Георгий Зиновьев заявил, что Монголия положительно смотрит на предложение подключиться к ОДКБ.

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