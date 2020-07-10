Тбилиси, , 11:56 — REGNUM Для меня никакого значения не имеет, каким номером в списке я буду, я буду последним номером, заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария, отвечая на вопросы журналистов о том, составлен ли уже избирательный список правящей партии «Грузинская мечта» и верно ли, что первым номером в этом списке является он.

«Сегодня вопрос, каким номером в списке я буду, второстепенный. Считайте, что я буду последним номером в списке. Для меня, для нашего правительства, сегодня первостепенный вопрос — это пандемия, максимальный контроль рисков для здоровья населения. Вторая, также важная задача — это восстановление нашей экономики в постпандемийный период, потому что наш эпидемиологический кризис перерос в экономический кризис, и наша главная задача состоит в том, чтобы каждой грузинской семье был нанесен минимальный ущерб. А третья задача в условиях пандемии — это спокойное, мирное, демократичное и открытое проведение выборов», — подчеркнул Гахария.

Он напомнил журналистам одно из своих предыдущих определений нынешней ситуации в Грузии, когда заявил, что страна практически находится в состоянии войны и борется на два фронта — за здоровье населения и за экономику.

«Я говорил, что мы боремся на два фронта. Считайте, что сейчас мы боремся уже на три фронта. И как вы думаете, в условиях этой борьбы у меня или у кого-то из членов нашей команды есть время обсуждать, кто будет первым номером в списке, а кто последним?» — пояснил премьер.

Как известно, очередные парламентские выборы в Грузии ожидаются в конце октября.