Псков, , 11:59 — REGNUM За последние несколько недель в Псковской области наблюдается положительная динамика по коронавирусной инфекции, из-за чего региональные власти приняли решение ввести дополнительные послабления введенных ранее ограничений. Отныне снят запрет на массовые мероприятия, открываются детские сады, разрешено пользоваться скамейками и уличными спортивными снарядами. Об этом 10 июля заявил губернатор региона Михаил Ведерников.

Согласно данным регионального оперативного штаба, с начала пандемии в Псковской области выявлено 3200 заразившихся коронавирусом, из которых 26 — за последние сутки. Выздоровело 1423 человека, в том числе 51 за последние сутки. Также на одного человека увеличилось количество умерших за время пандемии, всего в регионе зафиксировано 34 летальных исхода.

«Эпидемиологическая ситуация в Псковской области по-прежнему стабильно улучшается. И, хотя у нас пока нет возможности полностью снять ограничения, мы продолжаем двигаться к этой цели с максимально возможной скоростью», — заявил Ведерников.

Так, отныне в Псковской области снят запрет на массовые мероприятия, проводимыми органами власти и органами местного самоуправления по согласованию с Роспотребнадзором. С 13 июля детские сады переходят в штатный летний режим работы. Также снят запрет на использование уличного оборудования: скамеек, спортивных снарядов, воркаут-площадок.

Помимо этого, могут начать работать организации, осуществляющие спортивную подготовку. Запрет сохраняется только на групповые тренировки в помещениях по контактным видам спорта, командные разрешены. Снято ограничение на численность одновременно занимающихся спортом (как в помещениях, так и на улице). Загрузка фитнес-клубов при этом по-прежнему не должна превышать 50%.

Кроме того, жителям других регионов больше не нужно уведомлять региональные власти о своем прибытии в Псковскую область.

На следующей неделе власти изучат возможность работы в помещениях ресторанов. В поликлиниках возобновляются медосмотры и диспансеризация (для лиц не старше 64 лет).

«Пока остаются под запретом досуговые заведения: кинотеатры, театры, филармония, ночные клубы и прочее. Закрыты частные бани, сауны, солярии, бассейны. Запрещена работа аттракционов, использование детских площадок», — резюмировал Ведерников.

Губернатор региона отметил, что введение послаблений или ограничений в дальнейшем будет зависеть только от самих жителей и туристов, которым предписано исполнять ряд правил: ношение СИЗ и соблюдение социальной дистанции.

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